Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Российской Федерации Владимир Ермаков считает, что НАТО привлекают неядерных членов альянса к "отработке применения против России ядерного оружия".

Об этом он заявил в интервью "ТАСС".

"По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, которое способно достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические. Ведется взаимодействие стран-членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", - сказал Ермаков.

Кроме того, он считает, что в неядерных странах НАТО сейчас находятся сотни американских ядерных авиабомб семейства В61.

Напомним, 3 января на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление Китая, России, Великобритании, США и Франции. Документ, который был принят по инициативе России, готовился к отложенной из-за ковида конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Его решили опубликовать, не дожидаясь мероприятия.

"Страна" подробно разбиралась в сути документа в отдельном материале.