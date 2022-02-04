В воскресенье, 6 февраля, в Киеве состоятся масштабные учения гражданской обороны, на которых буду обучать не только обращению с оружием, но и состоятся занятия по медицине и тактике.

Об этом сообщает "Гражданский штаб обороны" в своем Тelegram-канале.

"Еще больше участников и еще более интересная программа. Отработка навыков обращения и владения оружием, приемов и правил стрельбы, занятия по медицине, ведение ближнего боя, занятия по тактике и многое другое – все это будет на новой выучке!" - сказано в сообщении.

Учения пройдут в Киеве, 6 февраля. Однако "Гражданский штаб обороны" штаб обороны запланировал мероприятия не только в столице, но и в других городах Украины. В Полтаве в субботу проведут лекцию для гражданских, в Одессе в этот же день пройдет большое обучение, во Львове состоится "большое обучение для подготовки населения к условиям боевых действий".

Напомним, в мэрии Киева идет набор бойцов теробороны столицы, несмотря на недовольство СНБО и Банковой.

Также "Страна" подробно разбиралась, как создают отряды территориальной обороны в Украине и какую роль в создании новых "армий" играют региональные элиты.