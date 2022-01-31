"Это может вызвать панику". Министр обороны Резников объяснил почему не будет массовой мобилизации
Никакой массовой мобилизации украинцев при нынешнем уровне угрозы не будет.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег"
"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет",- сообщил Резников.
По его словам, сейчас решили ограничиться работа по формированию Сил территориальной обороны.
"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первую учебу мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как и что делать. Потом будет восток, юг и запад", - объяснил министр.
Напомним, во Львове ветераны АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина.
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