Никакой массовой мобилизации украинцев при нынешнем уровне угрозы не будет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег"

"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет",- сообщил Резников.

По его словам, сейчас решили ограничиться работа по формированию Сил территориальной обороны.

"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первую учебу мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как и что делать. Потом будет восток, юг и запад", - объяснил министр.

Напомним, во Львове ветераны АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина.

Ранее "Страна" писала о том, что у Кличко идет набор бойцов теробороны Киева, несмотря на недовольство СНБО и Банковой.

Также мы разбирались, как создают отряды теробороны в Украине и кто их контролирует.