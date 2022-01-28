В мэрии Львова подготовили план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Программой национального сопротивления предусмотрено обучение жителей Львовской городской территориальной громады, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории львовской общины, и развитие инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Программа национального сопротивления, которая рассчитана на 2022-2024, включает три ключевых аспекта:

обучение населения основным боевым навыкам и медицинской помощи и другим навыкам, которые необходимы для качественной организации территориальной обороны; непосредственное сотрудничество и поддержка материально-технического обеспечения и содействия работе батальонов, работающих на территории города и области; развитие инфраструктуры как территориальной обороны на территории львовской общины.

Депутаты горсовета рассмотрят эти аспекты во время заседания 4 февраля.

"Сильной страной является тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и свою родную страну. В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать к медицинской помощи. И это должны уметь все граждане нашей страны", - считает мэр Львова Андрей Садовый.

В свою очередь командир территориальной обороны Львовской области, подполковник Валерий Курко добавил, что "Львов – город-миллионник, поэтому под его руководством будет формироваться отдельная бригада, которая будет в составе территориальной обороны Львова".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове силовики и правоохранители заявили о готовности к любым чрезвычайным ситуациям.

Между тем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.