В Украине анонсировали 4 февраля учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС у белорусской границы. Участники учений будут отрабатывать оборону города и бои в городских условиях.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашего государства и по инициативе Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля состоятся общие тактико-специальные учения подразделений МВД Украины.

В ходе учений будет отрабатываться слаженность подразделений МВД при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидации их последствий", - сказано в посте.

Силовики пообещали, что учения будут проходить максимально корректно и тактично, с учетом места проведения и пониманием уникальности территории. При этом на мероприятиях будут присутствовать послы иностранных государств, представители стран-партнеров и руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

Ранее "Страна" приводила заявление Беларуси, что над ее военным полигоном был сбит украинский беспилотник.

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