В Беларуси 2 февраля начались масштабные военные учения совместно с Россией под названием "Союзная решимость".

Российские и белорусские СМИ публикуют видео с учений.

Так, "ВоенТВ" Беларуси показало, как на полигоне Брестский белорусские десантники, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, оборудовали полевой лагерь.

"Гвардейцы в кратчайшие сроки развернули палаточный городок, оборудовали парк техники, кухню и столовую, места для хранения боеприпасов. Созданы все условия для комфортного проживания военнослужащих", - сказано в подписи к видео.

Минобороны Беларуси показало, как белорусские и российские летчики проводят подготовку к учениям.

А агентство РИА Новости показало масштабный учебный бой на танковом полигоне.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", на Западе учения породили новую волну прогнозов об угрозе скорого "вторжения". Которые как в Минске, так и в Москве опровергают.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении президента Беларуси Александр Лукашенко о том, что Минск хочет закупить у России почти всю технику, которая участвует в учениях "Союзная решимость - 2022".

Мы также писали, что в РФ анонсировали в 2022 году более двух десятков совместных российско-белорусских учений.