Военнослужащие подразделений ПВО оперативного командования "Юг" провели практические тактико-специальные учения на юге Украины. Во время учений отрабатывались прикрытие важных объектов и противодействие высадке десанта.

Об этом 28 января сообщила в Фесбуке пресс-служба командования.

Учения проводились без боевой стрельбы.

Под руководством начальника ПВО ОК "Юг" командиры мобильных огневых групп отработали практические действия личного состава при нападении условного воздушного и наземного противника. Также зенитчики усовершенствовали практические действия при совершении марша в район выполнения задач, занятии, оборудовании и смене стартовых позиций и т.д.

Как отметили в пресс-службе, участники учений приобрели полезный практический опыт во время инженерного оборудования позиций и маскировки в новом районе боевого назначения.

"Результат проведенного обучения – совершенствование навыков командиров в работе с подчиненными, качественная подготовка и поддержание способности боевых подразделений к выполнению задач по назначению, улучшение навыков и умений личного состава по применению вооружения и военной техники в сложных условиях воздушной и наземной обстановки", - отчитались военные.

Также в пресс-службе добавили, что подразделения ПВО воинских частей оперативного командования "Юг" укомплектованы опытными военнослужащими, большинство из которых имеют боевой опыт при выполнении задач в зоне проведения АТО/ООС.

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