В пятницу, 21 января, в северной части Индийского океана начнутся совместные военно-морские учения Китая, России и Ирана. Это будут третьи совместные учения стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

На севере Индийского океана пройдут совместные учения России, Ирана и Китая "Пояс морской безопасности - 2022". Официальный представитель ВС Ирана Мостафа Таджолдин рассказал, что это будут уже третьи совместные учения трех стран. По его словам Китай, Россия и Иран начали совместные военно-морские учения в 2019 году и продолжат их в будущем.

"Целью этих учений является укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширение многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - сказал официальный представитель Ирана.

Напомним, в начале весны НАТО проведет масштабные учения за Северным полярным кругом. Примут участие 35 тысяч военных.

Также сообщалось, что Россия и Беларусь на совместных военных учениях отработают боевые действия "не только в своих границах".