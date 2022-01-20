В марте текущего года состоятся самые крупные учения НАТО за Северным полярным кругом. В них примут участие десятки тысяч военнослужащих и эсминец.

Об этом сообщает пресс-служба представительство США при Альянсе в своем Тwitter-аккаунте.

"Самые большие учения НАТО за Севреным полярным кругом запланированы на начало марта. В нем примут участие 35 тысяч солдат из 28 стран. Американский авианосец "USS Harry S Truman" также примет участие в учениях", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что эта новость появилась вскоре после сообщения о готовящихся масштабных российско-белорусских учениях в течение февраля. При этом в Государственном департамента США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Напомним, в феврале во Львовской области проведут военные учения по стандартам НАТО. Бойцов будут обучать украинские инструкторы, но участие в мероприятии примут наблюдатели-тренеры по вооруженным силам стран Альянса.

Также сообщалось, что США ожидают от России объяснений по поводу военных учений в приграничных с Украиной областях.