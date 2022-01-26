МВД проведет учения для населения Украины на случай чрезвычайной ситуации
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что его ведомство проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Учения пройдут в разных регионах страны. Также в населенных пунктах Украины проверят работу систем гражданской безопасности.
Как пишет портал МВД, об этом министр сказал 25 января во время встречи с представителями ветеранских организаций.
"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", - подчеркнул чиновник.
А и.о. главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук добавил, что ГСЧС уже начала подготовку к этим учениям.
"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", - отметил Крук.
Ранее "Страна" писала, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и обсудил защиту столицы силами территориальной обороны.
Также мы рассказывали, как создают отряды теробороны в Украине и кто их контролирует.