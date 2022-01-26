Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что его ведомство проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Учения пройдут в разных регионах страны. Также в населенных пунктах Украины проверят работу систем гражданской безопасности.

Как пишет портал МВД, об этом министр сказал 25 января во время встречи с представителями ветеранских организаций.

"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", - подчеркнул чиновник.

А и.о. главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук добавил, что ГСЧС уже начала подготовку к этим учениям.

"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", - отметил Крук.

Ранее "Страна" писала, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и обсудил защиту столицы силами территориальной обороны.

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