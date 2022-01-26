"Страна" опросила депутатов парламента, что бы они положили в тревожный чемоданчик.

Депутат фракции "Слуга народа" Олеся Забуранная сообщила, что пока об этом не задумывалась.

"Искренне хочу верить, что это не придётся делать. Но, наверное, в первую очередь, думала бы о вещах ребёнка, документы какие-то, личные вещи", - рассказала Забуранная.

Олеся Забуранная. Фото: Facebook

А вот депутат от группы "За будущее" Анатолий Урбанский конкретно перечислил, что бы в первую очередь взял в свой "тревожный чемоданчик".

"Святое Писание, спички, соль, какой-то запас еды", - рассказал Урбанский.

Анатолий Урбанский. Фото: Facebook

В свою очередь Людмила Буймистер практично подошла к этому вопросу.

"Для меня и джинсов с футболкой хватит очень надолго. Я лично свой тревожный чемодан собирать не буду, потому что я останусь в Украине", - утверждает нардеп.

Людмила Буймистер. Фото: Facebook

Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа не видит смысла собирать тревожный чемодан.

"Люди, которые приехали из Востока Украины говорят, что когда начинается обстрел, нет времени на "чемоданчики". Ты даже не одеваешься, просто прячешься где-то в укрытие, в лучшем случае, а в худшем - в ванной в квартире", - сообщила Пидласа.

Роксолана Пидласа. Фото: Facebook

Ее коллега по фракции Владлен Неклюдов философски подошёл к вопросу о тревожном чемодане.

"Я бы взял здравый рассудок, хорошее настроение и не поддавался бы на провокации", - рассказал Неклюдов.

Владлен Неклюдов. Фото: Facebook

Кира Рудык, глава партии "Голос" советует украинцам не паниковать, но знать, где у них находятся документы.

"Особенно, документы детей, лекарства первой необходимости и тёплая одежда", - отметила Рудык.

Кира Рудык. Фото: Facebook

Депутат партии ОПЗЖ Вадим Рабинович кратко сказал, что нужно взять в первую очередь: "мозги".

Вадим Рабинович. Фото: Facebook

Ранее "Страна" проводила опрос населения на тему, пойдут ли 90% украинцев на войну с Россией.

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