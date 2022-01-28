Во время совместный учений России и Беларуси "Союзная решимость", которые должны начаться 10 февраля, будет отыгран сценарий возможной агрессии против Союзного государства.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич, пишет Sputnik Беларусь.

Гулевич объяснил, что границы государств будут определены условно. На маневрах "Западным" странам (они обозначены как "Нярис", "Помория", "Клопия" и подконтрольные им террористические организации) будут противостоять "Республика Полесье" и "Северная Федерация".

На втором этапе учений будет отработано противостояние с "Республикой Днепровия", которая, по замыслу учений, является террористической группировкой, которая поддерживается проигравшими в первом этапе странам запада.

Напомним, учения "Союзная решимость" должны начаться 10 февраля. Для участия в них Россия уже перебросила в Беларусь многоцелевые истребители.

Также сообщалось, что в предстоящих совместных учениях России и Беларуси и в наращивании войск РФ возле границы с Украиной Вашингтон увидел "сигнал агрессии".