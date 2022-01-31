Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования "Крымской" и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учений в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морского Флота России.

"В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи кораблей провели тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.

"После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению. В завершившихся плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны", - резюмировали в пресс-службе ВМФ.

Напомним, 29 января мы писали о том, что в Минобороны РФ заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в пункты постоянной дисклокации.

Проверка боеготовности в Южном и Западном военных округах началась 25 января. Тогда же сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует стянуть к границам Украины "целый контингент белорусской армии".