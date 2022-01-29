В Минобороны РФ заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в пункты постоянной дисклокации.

Об этом сообщает в пресс-служба ЗВО.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, слова которого процитировали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сказали в информационном отделе ЗВО.

Там добавили, что командирами всех степеней организовано обслуживание вооружения и военной техники. В подразделениях пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

Проверка боеготовности в Южном и Западном военных округах началась 25 января. Тогда же сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует стянуть к границам Украины "целый контингент белорусской армии".

Тем временем глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров, который нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.