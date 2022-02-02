В среду, 2 февраля, в Беларуси начался первый этап совместных военных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", в ходе которого военнослужащие двух стран освоят элементы обороны и борьбы с незаконными формированиями.

Об этом сообщает Минобороны России на официальном сайте.

Военнослужащие приступили к учениям на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Также планируется задействовать четыре аэродрома - Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В ведомстве добавили, что мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам маневров.

Также в Минобороны РФ сообщили, что учения пройдут в два этапа. На первом из них - до 9 февраля - будут выполнены передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил.

В ходе второго этапа проверки, который пройдет с 10 по 20 февраля, будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Ранее мы писали, что для участия в этих учениях Россия уже перебросила в Беларусь многоцелевые истребители.

Также сообщали, как более 20 кораблей России вышли на учения в Черное море.