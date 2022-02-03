Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году вооруженные силы России и Беларуси проведут больше 20 совместных мероприятий.

Об этом Шойгу заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 февраля, сообщает "БелТА".

"У нас впереди по этому году более 20 мероприятий", - сказал Шойгу.

По словам российского министра, в период учений "Союзная решимость-2022", которые стартовали в начале февраля, осуществлялась переброска группировки войск и техники с востока России к западным границам Союзного государства, а во время учений "Восток-2022", которые ранее анонсировались на сентябрь, войска будут сконцентрированы на восточных рубежах.

"По вашему решению Министерство обороны, Вооруженные Силы Беларуси будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч км перебраться туда", - сказал Шойгу.

Напомним, "Страна" писала о том, что Лукашенко хочет закупить всю задействованную в учениях "Союзная решимость" российскую военную технику.

Также мы писали о том, что Россия и Беларусь начали первый этап совместных масштабных военных учений "Союзная решимость-2022" 2 февраля.