В Херсонской области одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка прошли тактико-специальные учения сил Министерства внутренних дел. За ними наблюдал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Согласно легенде учений, правоохранители отработали реагирование на незаконное пересечение пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

В учениях приняли участие более тысячи правоохранителей: полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, а также спецтехника, в том числе вертолетная группа.

"Это массовые учения, здесь задействованы 1300 человек. Эти учения не случайны, они проходят во всех приграничных областях нашего государства. Слаженная работа Национальной полиции, ГСЧС, Нацгвардии. Именно так должно было работать наше государство в 2014 году", – сказал Зеленский.

По его словам, легенда этих учений обусловлена ​​тем, что любое наступление со стороны врага обычно начинается с дестабилизации внутри государства и деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Зеленский добавил, что параллельно в Украине будут проводить военные учения.

"Вчера состоялось заседание СНБО, действуем согласно нашему плану. Никого не боимся, без паники, все под контролем", – резюмировал президент.

Напомним, недавно военнослужащие воинской части 3022 Национальной гвардии Украины приняли участие в учениях "Заметиль-2022". На них отработали недопущение диверсий и кризисных ситуаций на важных государственных объектах.

Кроме того, мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины планируют проведение учений на востоке и в центральных областях Украины.