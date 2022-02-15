Первый замглавы пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "вторжение России в Украину", о котором пишут западные СМИ, может начаться в любой момент.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

"Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любой момент. Путь для дипломатии остается доступным. Но мы ясно видим перспективы на земле", - заявила она.

"Интересно все-таки, что будут говорит на Западе, если 16 февраля никакого наступления не последует?

"Нашим общими усилиям мы предотвратили вторжение, Путин нас испугался". "Угроза не миновала, вторжение может начаться в любой момент и в любой день". "Китай уговорил Россию перенести вторжение на конец февраля - после Олимпиады". "По погодным условиям, из-за тёплой погоды и распутицы, вторжение перенесено на апрель", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток.

Также и глава МИД Британии Трасс заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

О том, какие есть версии развития ситуации с "вторжением России в Украину", в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.