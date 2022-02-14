В западных СМИ пошла новая волна "нагнетания" - британское агентство Reuters уже выяснило сценарий, по которому пойдет "вторжение России в Украину".

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на трех неназванных высокопоставленных чиновников в спецслужбах.

Агентство утверждает, что "российские наемники из ЧВК увеличивают свое присутствие в Украине в последние недели". И это уже вызвало опасения у некоторых членов НАТО, что Россия может попытаться создать предлог для вторжения, сообщили Reuters источники в спецслужбах.

"Вполне вероятно, что российские наемники под руководством российского государства будут участвовать в любых боевых действиях в Украине, потенциально включая предлог для вторжения", - сказал один источник.

Среди тех, кто был развернут в последние недели на Донбассе, якобы был бывший офицер ГРУ, который также работал в группе "наемников Вагнера".

Агентство Reuters не смогло выяснить, что было поручено бывшему офицеру, личность которого не разглашается. Агентство также не смогло связаться с "группой Вагнера" для комментариев.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза, что Россия может вторгнуться в Украину в среду, 16 февраля.

О том, что происходит за два дня до "вторжения" России в Украину разбиралась в блоге "ЯсноПонятно" журналист Олеся Медведева.