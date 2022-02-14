Российская Федерация может вторгнуться в Украину в любой момент, полагает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Об этом она написала в своём сообщении в Twitter по итогам заседания правительственного комитета по реагированию на кризис.

Трасс также добавила, что Британия уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности своих граждан в Украине.

"Согласно последним данным, Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации. Мы уделяем приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан Великобритании в Украине", — сообщила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обязательно введет санкции против России в случае вторжения в Украину, но не хочет делать этого.

Также мы рассказывали, как во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ответ на его вопрос, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, Лиз Трасс заявила, что "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".

Кроме того, сообщалось, что Лавров резко высказался о переговорах с главой МИД Британии Трасс и сказал, что ему общение с Трасс напомнило разговор немого с глухим. Трасс фактически выдвинула ультиматум России, что у нее есть выбор или дипломатия, или продолжить наращивать число войск около границ.