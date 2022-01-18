Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне считают сложившуюся ситуацию вокруг Украины чрезвычайно опасной и исходят из того, что России предстоит решить, продолжать дипломатическое взаимодействие или нет.

Об этом Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов во вторник, 18 января.

"Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может захотеть атаковать Украину в любой момент", - утверждает пресс-секретарь Белого дома.

По версии Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей в пятницу, 21 января, в Женеве встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "призовет Россию незамедлительно предпринять шаги по деэскалации".

"Наша позиция с самого начала была очень ясной. Есть два пути: дипломатический, и мы, конечно, надеемся, что они выберут его, и другой путь. Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии", - предупредила Джен Псаки.

Напомним, что в Госудаственном департаменте США заявили, что Россия продолжает нагнетать обстановку, несмотря на призывы к деэскалации, и в последние дни создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину.

Ранее мы писали, что в Пентагоне не планируют отправлять дополнительный военный контингент в Украину.

Также "Страна" сообщала, что американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ.