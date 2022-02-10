Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Британии Лиз Трасс проходили феерично, сообщают источники российского издания "Коммерсант".

По данным собеседников, Трасс настаивала на необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы.

Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.

После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?".

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - после короткой паузы ответила глава МИД (вероятно, подумав, что речь идет о Донбассе).

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в России Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Напомним, Лавров резко высказался о переговорах с главой МИД Британии Трасс, назвав их "разговором немого с глухим".

Также мы сообщали, что Лавров заявил, что Зеленский нужен Западу как инструмент, чтобы вывести Россию из равновесия.