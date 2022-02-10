Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский нужен западным странам, чтобы выводить РФ из равновесия.

Об этом пишет РИА "Новости".

"Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая прибыла в Москву с официальным визтом.

Напомним, ранее Лавров обвинил Cодиненные Штаты в попытке спровоцировать "войнушку" в Украине. По его утверждению, Вашингтон поставляет оружие, чтобы "подпитать милитаристские настроения".

Также мы писали, что в МИД РФ заявили, что Запад выдумал российскую угрозу ради "героической борьбы".

Вместе с тем, западные СМИ в последнее время часто пишут о возможном вторжении РФ в Украину. В частности, недавно появился материал о том, что РФ снимает постановочные видео о последствиях взрыва в русскоязычном регионе Украины, чтобы свалить вину за него на Киев. Зачем США придумали эту историю, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.