Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать в нашей стране.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями деловых кругов - членами Европейской бизнес-ассоциации, сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 10 февраля.



"Накопление войск у границ - это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков - риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", - сказал президент.

Он также заверил, что власти Украины делают все возможное, чтобы усилить обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий.

Зеленский добавил, что международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины, с чем связано большое количество визитов мировых лидеров.

"Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины - очень важный сигнал", - сказал Владимир Зеленский.

Поэтому, как добавил президент, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Также Зеленский заявил, что экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривни.

"Главная задача президента и правительства страны - бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", - сказал Зеленский.

Участники встречи обсудили ряд вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил о росте риска вторжения России в Украину.

В то же время Зеленский считает, что США нагнетают ситуацию в Украине. Также об отсутствии сиюминутных военных угроз со стороны России заявляет глава Минобороны Украины.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" анализировала, как западные СМИ реагируют на отрицание Киевом угрозы вторжения.