Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит сиюминутных военных угроз со стороны России.

Об этом он заявил в интервью газете "La Repubblica".

"Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения - Ред.), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне", - сказал министр в отношении "прогнозов" ряда западных спецслужб.

"Если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся", - добавил он.

По словам Резникова, Киев не намерен атаковать Крым и неподконтрольную часть Донбасса, поскольку там живут украинцы и они бы при таком сценарии оказались в опасности.

"Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - сказал министр.

На вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского министр ответил утвердительно.

"Я думаю, да (встреча возможна - Ред.). Но нужно посредничество, но главное, гарантии соблюдения соглашений", - указал министр.

Местом для такой встречи, по мнению министра, могли бы стать Женева, Берлин, Варшава или Стамбул.

Напомним, это уже не первое подобное заявление Резникова. В конце января министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Позже он в очередной раз заявил в Раде, что не наблюдается никаких приготовлений России к наступлению на Украину. В частности, не наблюдается увеличение численности войск.