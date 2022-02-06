Глава Минобороны Украины заявил, что не видит сиюминутных военных угроз со стороны России
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит сиюминутных военных угроз со стороны России.
Об этом он заявил в интервью газете "La Repubblica".
"Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения - Ред.), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне", - сказал министр в отношении "прогнозов" ряда западных спецслужб.
"Если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся", - добавил он.
По словам Резникова, Киев не намерен атаковать Крым и неподконтрольную часть Донбасса, поскольку там живут украинцы и они бы при таком сценарии оказались в опасности.
"Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - сказал министр.
На вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского министр ответил утвердительно.
"Я думаю, да (встреча возможна - Ред.). Но нужно посредничество, но главное, гарантии соблюдения соглашений", - указал министр.
Местом для такой встречи, по мнению министра, могли бы стать Женева, Берлин, Варшава или Стамбул.
Напомним, это уже не первое подобное заявление Резникова. В конце января министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.
Позже он в очередной раз заявил в Раде, что не наблюдается никаких приготовлений России к наступлению на Украину. В частности, не наблюдается увеличение численности войск.