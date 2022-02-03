На фоне заявлений "ДНР" и "ЛНР" о концентрации ВСУ на Донбассе для подготовки наступления, из Киева звучит противоположная риторика.

Глава Минобороны Резников назвал слухи об украинском наступлении на Донбассе "российской пропагандой".

Об этом он сказал в ходе брифинга в среду, 3 февраля.

При этом, по его словам, интенсивность боев на Донбассе уменьшилась - за 21 день не погиб ни один украинский военный.

"Это не идеальный, но все же режим остановки огня, который начинает работать", - прокомментировал Резников.

Министр также заявил, что в армейских корпусах "ДНР" и "ЛНР" сейчас происходит ротация. Но связал ее Резников не с подготовкой атаки на Вооруженные силы Украины, а со слухами о наступлении со стороны Украины.

Ранее мы писали, что в "ДНР" утверждали, что украинский генштаб завершил разработку плана наступления на Донбассе.

Также сообщали, что в "ЛНР" заявили, что ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе, но не уверены в его успехе. Также в Луганске сообщают, что СБУ на Донбассе эвакуирует личные дела сотрудников и досье на наиболее ценных агентов из-за неуверенности в успехе планируемого Киевом наступления.