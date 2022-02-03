В "ДНР" в очередной раз обвинили Киев в подготовке наступательной операции на неподконтрольном Донбассе. Представители "республики" заявили, что Украина перебросила более ста тысяч силовиков к линии соприкосновения, а также ограничила выезд из страны для граждан призывного возраста.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава (переброшены к линии разграничения - Ред.), то есть военнослужащих", - заявила "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова.

В то же время в "народной милиции ДНР" заявили, что украинские власти ограничили выезд из страны военнообязанных граждан и людей призывного возраста в связи с подготовкой наступления на неподконтрольном Донбассе.

"По данным нашей агентурной разведки 2 февраля главой государственной пограничной службы Украины (Сергеем) Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет", - сказал представитель "народной милиции".

Также он утверждает, что МИД Украины попросил диппредставительства рассказать иностранцам о необходимости в скором времени покинуть зону конфликта на Донбассе.

"МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил в Донбассе", - заявил представитель "Народной милиции ДНР".

Стоит отметить, что обвинения Киев в подготовке наступления на Донбассе со стороны "ЛДНР" звучат уже практически на постоянной основе. При этом Украина регулярно опровергает эту информацию.

Между тем в "ДНР" уже заявили, что готовы обратиться к России за военной помощью.