Евросоюз официально передал Российской Федерации свой коллективный ответ на письмо главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова европейским государствам по безопасности в ЕС.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на постпредство России при Евросоюзе.

"Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС", - сообщили в постпредстве.

Этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады и опубликованное 1 февраля.

"Йоннике Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - добавили в постпредстве.

Напомним, в январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла о гарантиях безопасности.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Недавно испанская газета El País опубликовала копии этих документов. После чего Госдеп подтвердил его подлинность.

Что США готовы предложить России в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".