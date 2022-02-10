В Кремле рассказали, когда Россия даст ответ на реакцию США по гарантиям безопасности. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это произойдет тогда, когда решит президент РФ Владимир Путин.

Об этом пишет ТАСС.

"Основные контуры, они, конечно же, уже готовы. Президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (президента Франции Эмманюэля - Ред.) Макрона о нашем основном видении. Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства (Путиным - Ред.) Тогда, когда он посчитает это необходимым", - сказал Песков.

Вместе с тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что запад требует от России каких-то гарантий, отказываясь предоставлять гарантии для самой России.

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Недавно испанская газета El País опубликовала копии этих документов. После чего Госдеп подтвердил его подлинность.

Что США готовы предложить России в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".