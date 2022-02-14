Закончилось заседание фракции "Слуги народа", где присутствовал Зеленский.

По информации источников "Страны", на встрече с фракцией президент сказал, что Украина "поскандалила" с партерами из-за нагнетания войны, но в конечном итоге удалось найти понимание.

"Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Также призвал показать своим примером, что мы не будем убегать. Прошлись по повестке дня, поднялся важный вопрос - возможность смешанного онлайн голосования: типа те, кто в зале и те, кто на больничном. Но Давид Арахамия сказал, что это выгодно только нам. Так что непонятно, будет ли такая инициатива. В общем, спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо. Также президент сказал, что запретить уезжать не может, но зато мы потом встретим их при въезде. Президент попросил эти две неделе забыть про ссоры внутри фракции и объединиться", - сообщил источник.

Кстати, вопрос Трухина на фракции не поднимался. И сам он присутствовал на заседании как ни в чем не бывало.

А вот рассказ с заседания фракции от народного депутата Ольги Васильевской.

Во многом перекликается с тем, что говорил наш источник.

Но есть ещё нюансы:

обещают проблемы тем чиновникам и депутатам, кто уехал за границу;

Арахамия предложил всем депутатам сделать фото дома с родными;

будет внедрена возможность онлайн-голосования для депутатов Рады;

в случае отсутствия связи в чрезвычайной ситуации депутат должен дойти до своего кабинета и выйти на связь с внешним миром через спецсвязь;

Зеленский призвал принять законопроект об экономическом паспорте украинца.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину. Президент призвал украинцев в "день вторжения" 16 февраля надеть синие-желтые ленточки.

Также мы писали о том, что написано в Указе Зеленского о Дне единения 16 февраля.