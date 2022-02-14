Сегодня, 14 февраля, состоится встреча глав фракций и комитетов Верховной Рады с членами Совета национальной безопасности и обороны. После него пройдет совещание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

По его словам, закрытое заседание Совбеза, на котором пройдет встреча глав фракций и Комитетов с силовиками, запланировано на 16:00, а совещание "Слуги народа" - на 19:00. На последнем также будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Пройдет ли совещание "слуг" в парламенте или в другом месте, Железняк не сообщил.

Перед вышеупомянутыми встречами в парламенте в 11:00 пройдет заседание Согласительного совета.

Напомним, последнее заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось в пятницу, 11 февраля. Оно было выездным и прошло в Харькове. На заседании СНБО были введены новые санкции, на этот раз против телеканала "Наш".

Почему СНБО ввел санкции против телеканала, подробно разобралась специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске своего блога "Ясно.Понятно":