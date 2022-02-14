Президент Украины Владимир Зеленский, который призвал украинцев в "день вторжения" 16 февраля одеть синие-желтые ленточки, подписал соответствующий указ №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", который размещен на сайте главы государства.

Зеленский объявил 16 февраля "Днем единения". А в Указе предусмотрел такие мероприятия:

поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10.00 Государственный Гимн Украины

обеспечить с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины;

создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Как писала "Страна", 14 февраля состоится закрытое заседание СНБО с главами фракций и совещание "слуг" с Зеленским. По итогам этой встречи Зеленский обратится к украинцам, а его речь покажут все основные каналы.