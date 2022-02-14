Президент Владимир Зеленский, который недавно закончил переговоры в Мариинском дворце с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

До этого последнее обращение Зеленского к гражданам появлялось 25 января, накануне встречи советников нормандской четверки в Париже. В нем президент заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе, комментировал эвакуацию иностранных дипломатов на фоне угрозы "вторжения" России и призывал не паниковать. Зеленский заверил, что войны не будет.

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