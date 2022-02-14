Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с Германией имеют различные оценки по "Северному потоку-2".

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Зеленский предложил канцлеру Шольцу начать диалог по компенсациям Украине потерь от запуска "Северного потока-2".

Телеграм—канал "Политика Страны" делаем вывод и этого заявления Зе: "То есть канцлер в разговоре с украинским президентом отстаивал позицию о том, газопровод будет работать. И газопровод Германия останавливать пока не собирается".

Ранее мы писали, что в Белом доме не считают нужным вводить сейчас санкции против российского газопровода "Северный поток-2", поскольку такой шаг был бы неэффективным.

В свою очередь председатель Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц надеется на то, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейские дела. В частности, в вопросы реализации проекта "Северный поток-2".

Кроме того, в Бундестаге считают, что использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением. По мнению члена парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффена Котре, правильным было бы запустить "Северный поток-2", потому что это могло бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки.

"Отказ от "Северного потока - 2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике", - сказал Котре.