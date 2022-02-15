Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за российских войск вокруг Украины
Госдеп США призывает американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье, используя коммерческий или частный транспорт.
Соответствующие сообщения Госдеп США опубликовал 14 февраля.
"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом", - заявили в Госдепе.
В рекомендациях по поводу путешествий Беларуси присвоен 4-й уровень опасности с пометкой "не путешествовать".
Кроме того, в Госдепе не рекомендуют американцам посещать Молдову, а также рекомендуют немедленно покинуть Приднестровье.
"Не посещайте Приднестровье из-за необычных перемещений российских войск вокруг Украины и неурегулированного конфликта между этим самопровозглашенным регионом и центральным правительством. Граждане США, находящиеся в Приднестровье, должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - сообщили в Госдепе.
Напомним, основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.
Также мы писали о том, что Госдеп США звонит американцам в Украине и просит их немедленно покинуть страну.
Отметим, что эвакуация иностранцев из Украины началась с сообщения США о том, что семьи американских дипломатов должны покинуть нашу страну. Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" тогда разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева.