Госдеп США призывает американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье, используя коммерческий или частный транспорт.

Соответствующие сообщения Госдеп США опубликовал 14 февраля.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом", - заявили в Госдепе.

В рекомендациях по поводу путешествий Беларуси присвоен 4-й уровень опасности с пометкой "не путешествовать".

Кроме того, в Госдепе не рекомендуют американцам посещать Молдову, а также рекомендуют немедленно покинуть Приднестровье.

"Не посещайте Приднестровье из-за необычных перемещений российских войск вокруг Украины и неурегулированного конфликта между этим самопровозглашенным регионом и центральным правительством. Граждане США, находящиеся в Приднестровье, должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - сообщили в Госдепе.

Напомним, основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.

Также мы писали о том, что Госдеп США звонит американцам в Украине и просит их немедленно покинуть страну.

Отметим, что эвакуация иностранцев из Украины началась с сообщения США о том, что семьи американских дипломатов должны покинуть нашу страну. Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" тогда разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева.