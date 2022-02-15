В Министерстве иностранных дел России заявили, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности на предложения США и НАТО находятся на финальной стадии.

Об этом сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире "Соловьев Live", пишет ТАСС.

"Во-первых, самое главное, (что на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина - Ред.) была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. (Подготовка ответа - Ред.) уже находится на завершающей стадии", - сказала она.

Напомним, в декабре 2021 года РФ опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ на этот счет.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Что США готовы предложить России в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".