Москва не видит готовности Запада принимать во внимание ее озабоченность по теме безопасности, поэтому реальные пути решения вопроса о гарантиях для Российской Федерации пока даже "не прощупываются".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности", — сказал представитель Кремля.

Как объяснил Песков, тема гарантий безопасности для России "остается открытой в полном смысле этого слова и остается самой важной".

Ранее в Кремле заявили о том, что новостей по гарантиям безопасности пока нет, поскольку эту тему Запад предпочитает не упоминать, обсуждая вместо этого "нападение РФ на Украину".

Также мы сообщали, что в России разочарованы тем, как отреагировали западные страны на требования Москвы по гарантиям безопасности. При это РФ оценила серьезность подхода ко многим аспектам и положительно оценила готовность продолжать диалог.