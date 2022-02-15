Выбил ли Шольц у Зеленского законы для "Минска-2"?

Вслед за Эммануэлем Макроном в Киев вчера приехал второй партнер по "Нормандской четверке" – новый канцлер Германии Олаф Шольц. Он вообще на нынешней неделе выбрал маршрут своего французского союзника, только в обратном порядке: Киев – Москва. И это уже больше похоже не на союз, а на соперничество: и Макрон, и Шольц пытаются занять вакантное место неформального лидера всей Европы, освобожденное Ангелой Меркель.

Впрочем, внутриевропейские разборки Украину волнуют мало – куда важнее содержание бесед нашего президента с лидерами Франции и Германии. В этом отношении приезд Шольца оказался более важным и имел намного более конкретные результаты. Но и их, увы, переоценивать нельзя.

Главное из всего, что было произнесено после украино-немецких переговоров, сказал именно Шольц: Владимир Зеленский пообещал "предоставить законы об особом статусе и о выборах". Внешне это выглядит как долгожданное продвижение в вопросе выполнения Минских соглашений, но, к сожалению, такое видение слишком оптимистично.

Начнем с того, что сказал это немецкий канцлер, в то время как украинский президент о данных законах даже не упомянул. Зеленский все это время рассуждал о "Северном потоке - 2", превентивных санкциях против России и военной помощи со стороны Берлина – то есть обо всем том, что явно неприятно вспоминать Шольцу. А о собственных "неприятных" обещаниях – ни слова. Из чего можно сделать вывод, что лидер Германии вынудил хозяина Банковой дать согласие на выполнение политических пунктов "Минска-2". Но даже это согласие выглядит как очередная попытка вывернуться.

К примеру, Зеленский пообещал предоставить закон об особом статусе. А зачем это делать, если такой закон был принят еще в 2014 году и с тех пор неоднократно переголосовывался украинским парламентом, в том числе – в конце прошлого года?

Но и это еще не все. Что означает "предоставить законы"? Кому и когда? Будут ли это принятые законы или речь идет о законопроектах? Будут ли они устраивать все заинтересованные стороны?

Неопределенность ответа украинского президента (или, по крайней мере, его трактовки немецким канцлером) создает впечатление, что Зеленский лепит очередную отмазку в надежде протянуть еще несколько месяцев. Хотя очевидно, что сроки, когда можно было затягивать решение вопроса с Донбассом, уже прошли.

Авиаблокада и падение гривни – только прелюдия?

Совместное давление Запада на Киев чувствовалось и ранее, но никогда так, как это было в День влюбленных. Ощущение того, что все рушится, возникло очень у многих.

Падение гривны почти на 50 копеек – после того, как ее с большим трудом стабилизировали всего пару недель назад. Отказы авиакомпаний от рейсов в Киев и Харьков. Переезд сотрудников ряда посольств (прежде всего – посольства США) из столицы во Львов. Новости о том, что ряд олигархов уехал за границу.

Все это – буквально за несколько утренних часов понедельника. Неудивительно, что нервы не выдержали даже у некоторых украинцев, которые поверили в возможность вторжения.

Большинство, правда, в само вторжение так и не поверили, но поверили, наконец, в другое – что у Штатов достаточно возможностей для того, чтобы обвалить украинскую экономику и украинскую валюту.

Ведь то, что произошло вчера, это только разминка – настоящая игра начнется, если Белый дом даст команду американскому бизнесу в Украине свернуться и вывести активы. Достаточно будет уйти "Ситибанку" и парочке инвесткомпаний, чтобы рухнуло все.

Впрочем, то, что понимают уже рядовые украинцы, пока еще не доходит до понимания на Банковой. А если точнее, конечно же, Зеленский все понимает, но на данный момент по-прежнему считает, что угроза бунта со стороны радикалов опаснее, чем экономические последствия давления Запада.

И это означает одно: давление будет усиливаться. До тех пор, пока экономическая цена не покажется власти более высокой, чем риски со стороны радикалов в случае выполнения "Минска-2".

Отказ от НАТО: зачем Пристайко бросил пробный шар

Следует отметить: вчера позиция украинской власти немного сдвинулась с мертвой точки. И не слишком конкретное обещание, данное Зеленским Шольцу, – не единственный признак этого.

Не менее важным стало заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко, который в интервью ВВС Radio 5 заявил, что Украина могла бы отложить свои планы по вступлению в НАТО в ситуации, когда бы "нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

Если учесть, что Украине угрожают, ее шантажируют и подталкивают к отказу от курса в НАТО прямо сейчас, можно сделать вывод, что речь идет не об абстрактных рассуждениях, а о вполне конкретном предложении, оформленном в виде вброса на сравнительно невысоком уровне.

В принципе, все поняли, что Пристайко говорил не по собственной инициативе (хоть потом все дружно и отреклись от его заявлений, включая самого Пристайко), что речь идет о зондаже – как в отношении зарубежных партнеров, так и в отношении общественного мнения внутри Украины.

Что касается партнеров, они отреагировали весьма положительно, причем британский МИД сделал это настолько оперативно, что закралось подозрение, будто инициатива согласовывалась не только на Банковой, но и в Форин-офис.

Что же касается Украины, то тут, кроме громогласного заявления Петра Порошенко, ничего не последовало. И в результате комментарий Зеленского по этому поводу оказался многозначным, хотя, если вычленить главное, то это будет фраза, что "много лидеров немножечко намекают Украине". То есть – что намек может быть услышан.

Другое дело, что и это может быть лишь маневром со стороны Банковой – сдать свои позиции по НАТО (которые и без того являются декларацией) в расчете на то, что Запад этим удовлетворится и не будет требовать выполнения Минских соглашений.

Вряд ли этот маневр способен решить проблему, но выиграть еще немного времени Зеленский может.

Кого угрожает расстрелять Монастырский?

На популярной теме "вторжения" вчера попиарился и министр внутренних дел Денис Монастырский, который в последние дни из кожи вон лезет, чтобы замять историю с Трухиным. Ради этого до конца недели всю полицию даже перевели на усиленный режим работы. Однако, пожалуй, дело не только в пиаре.

Основной смысл вчерашнего заявления Монастырского сводился к тому, что "если какой-то Гиркин попытается захватить административные здания, его застрелит наш спецназ без предупреждения и колебаний". Министр специально акцентировал внимание на событиях 2014 года, обещая не допустить повторения событий в Харькове, Донецке и Луганске. Однако все понимают, что на сегодняшний день это – далеко не первая по вероятности угроза для власти.

На данный момент главная угроза захвата административных зданий – в Киеве, на Банковой и Грушевского, где "тренировки" в последние годы проходят регулярно. И несут эту угрозу не сепаратисты, а ультраправые радикалы – которые регулярно предупреждают, что "снесут власть", если она попробует выполнять "Минск-2".

Поэтому заявление главы МВД можно рассматривать как еще один намек на то, что Банковая все же задумалась о том, как выполнить требования Запада и при этом сохранить собственную власть.

И по большому счету, вполне реальным выглядит вариант, когда "спецназ без предупреждения и колебаний" расстреляет подобный бунт, представив его провокацией агентов Москвы. Вопрос только в том, если ли на самом деле у сегодняшней власти надежный спецназ, способный выполнить подобный приказ.

Поменяют ли победителя нацотбора на Евровидение по доносу?

Однако для того, чтобы удержать контроль над страной в случае выполнения Минских соглашений, одного спецназа мало. Не менее важно сменить идеологические тренды.

А с этим пока все плохо, что показал очередной скандал с национальным отбором на Евровидение. Еще не забылась травля Maruv и последующий отказ ее конкурентов, хотя, по большому счету, никаких "преступлений" никто из них не совершал.

С тех пор вроде бы учли все, чтобы не допустить никакой "зрады". Но она все равно вылезла.

Alina Pash – солистка из "идеологически правильной" Западной Украины. Ну, может, не идеально "идеологически правильная" – все-таки Закарпатье, а не Галичина, – но все же и не подозрительный Харьков, где начинала музыкальную карьеру Maruv. И тем не менее, выяснилось, что Alina Pash побывала в Крыму после 2014 года.

Правда, Госпогранслужба предоставила документ о том, что пересечение админграницы с Крымом проходило со стороны Украины – то есть полностью законно. Однако даже после этого "Суспильне" отложило подписание контракта с певицей – потому что получило некий донос от "бдительных граждан", что документ от Госпогранслужбы – фальшивка.

На самом деле, неважно, как Alina Pash ездила в Крым и кто именно поедет на Евровидение – важно то, что в обществе по-прежнему нагнетается атмосфера, которая делает невозможным реальное достижение мира.

И если Зеленский однажды все же решится выполнить "Минск-2", то начать нужно будет с политической переориентации основных медиа-рупоров власти, риторика которых является одним из существенных факторов, мешающих достичь мира.