Стороны волновали совершенно разные вопросы. Фото: president.gov.ua
Стороны волновали совершенно разные вопросы. Фото: president.gov.ua

Выбил ли Шольц у Зеленского законы для "Минска-2"?

Вслед за Эммануэлем Макроном в Киев вчера приехал второй партнер по "Нормандской четверке" – новый канцлер Германии Олаф Шольц. Он вообще на нынешней неделе выбрал маршрут своего французского союзника, только в обратном порядке: Киев – Москва. И это уже больше похоже не на союз, а на соперничество: и Макрон, и Шольц пытаются занять вакантное место неформального лидера всей Европы, освобожденное Ангелой Меркель.

Впрочем, внутриевропейские разборки Украину волнуют мало – куда важнее содержание бесед нашего президента с лидерами Франции и Германии. В этом отношении приезд Шольца оказался более важным и имел намного более конкретные результаты. Но и их, увы, переоценивать нельзя.

Главное из всего, что было произнесено после украино-немецких переговоров, сказал именно Шольц: Владимир Зеленский пообещал "предоставить законы об особом статусе и о выборах". Внешне это выглядит как долгожданное продвижение в вопросе выполнения Минских соглашений, но, к сожалению, такое видение слишком оптимистично.

Начнем с того, что сказал это немецкий канцлер, в то время как украинский президент о данных законах даже не упомянул. Зеленский все это время рассуждал о "Северном потоке - 2", превентивных санкциях против России и военной помощи со стороны Берлина – то есть обо всем том, что явно неприятно вспоминать Шольцу. А о собственных "неприятных" обещаниях – ни слова. Из чего можно сделать вывод, что лидер Германии вынудил хозяина Банковой дать согласие на выполнение политических пунктов "Минска-2". Но даже это согласие выглядит как очередная попытка вывернуться.

К примеру, Зеленский пообещал предоставить закон об особом статусе. А зачем это делать, если такой закон был принят еще в 2014 году и с тех пор неоднократно переголосовывался украинским парламентом, в том числе – в конце прошлого года?

Но и это еще не все. Что означает "предоставить законы"? Кому и когда? Будут ли это принятые законы или речь идет о законопроектах? Будут ли они устраивать все заинтересованные стороны?

Неопределенность ответа украинского президента (или, по крайней мере, его трактовки немецким канцлером) создает впечатление, что Зеленский лепит очередную отмазку в надежде протянуть еще несколько месяцев. Хотя очевидно, что сроки, когда можно было затягивать решение вопроса с Донбассом, уже прошли.

Авиаблокада и падение гривни – только прелюдия?

Посольство США перебазировалось во Львов

Совместное давление Запада на Киев чувствовалось и ранее, но никогда так, как это было в День влюбленных. Ощущение того, что все рушится, возникло очень у многих.

Падение гривны почти на 50 копеек – после того, как ее с большим трудом стабилизировали всего пару недель назад. Отказы авиакомпаний от рейсов в Киев и Харьков. Переезд сотрудников ряда посольств (прежде всего – посольства США) из столицы во Львов. Новости о том, что ряд олигархов уехал за границу.

Все это – буквально за несколько утренних часов понедельника. Неудивительно, что нервы не выдержали даже у некоторых украинцев, которые поверили в возможность вторжения.

Большинство, правда, в само вторжение так и не поверили, но поверили, наконец, в другое – что у Штатов достаточно возможностей для того, чтобы обвалить украинскую экономику и украинскую валюту.

Ведь то, что произошло вчера, это только разминка – настоящая игра начнется, если Белый дом даст команду американскому бизнесу в Украине свернуться и вывести активы. Достаточно будет уйти "Ситибанку" и парочке инвесткомпаний, чтобы рухнуло все.

Впрочем, то, что понимают уже рядовые украинцы, пока еще не доходит до понимания на Банковой. А если точнее, конечно же, Зеленский все понимает, но на данный момент по-прежнему считает, что угроза бунта со стороны радикалов опаснее, чем экономические последствия давления Запада.

И это означает одно: давление будет усиливаться. До тех пор, пока экономическая цена не покажется власти более высокой, чем риски со стороны радикалов в случае выполнения "Минска-2".

Отказ от НАТО: зачем Пристайко бросил пробный шар

Пристайко сделал предложение о НАТО

Следует отметить: вчера позиция украинской власти немного сдвинулась с мертвой точки. И не слишком конкретное обещание, данное Зеленским Шольцу, – не единственный признак этого.

Не менее важным стало заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко, который в интервью ВВС Radio 5 заявил, что Украина могла бы отложить свои планы по вступлению в НАТО в ситуации, когда бы "нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

Если учесть, что Украине угрожают, ее шантажируют и подталкивают к отказу от курса в НАТО прямо сейчас, можно сделать вывод, что речь идет не об абстрактных рассуждениях, а о вполне конкретном предложении, оформленном в виде вброса на сравнительно невысоком уровне.

В принципе, все поняли, что Пристайко говорил не по собственной инициативе (хоть потом все дружно и отреклись от его заявлений, включая самого Пристайко), что речь идет о зондаже – как в отношении зарубежных партнеров, так и в отношении общественного мнения внутри Украины.

Что касается партнеров, они отреагировали весьма положительно, причем британский МИД сделал это настолько оперативно, что закралось подозрение, будто инициатива согласовывалась не только на Банковой, но и в Форин-офис.

Что же касается Украины, то тут, кроме громогласного заявления Петра Порошенко, ничего не последовало. И в результате комментарий Зеленского по этому поводу оказался многозначным, хотя, если вычленить главное, то это будет фраза, что "много лидеров немножечко намекают Украине". То есть – что намек может быть услышан.

Другое дело, что и это может быть лишь маневром со стороны Банковой – сдать свои позиции по НАТО (которые и без того являются декларацией) в расчете на то, что Запад этим удовлетворится и не будет требовать выполнения Минских соглашений.

Вряд ли этот маневр способен решить проблему, но выиграть еще немного времени Зеленский может.

Кого угрожает расстрелять Монастырский?

Монастырский попиарился на вторжении

На популярной теме "вторжения" вчера попиарился и министр внутренних дел Денис Монастырский, который в последние дни из кожи вон лезет, чтобы замять историю с Трухиным. Ради этого до конца недели всю полицию даже перевели на усиленный режим работы. Однако, пожалуй, дело не только в пиаре.

Основной смысл вчерашнего заявления Монастырского сводился к тому, что "если какой-то Гиркин попытается захватить административные здания, его застрелит наш спецназ без предупреждения и колебаний". Министр специально акцентировал внимание на событиях 2014 года, обещая не допустить повторения событий в Харькове, Донецке и Луганске. Однако все понимают, что на сегодняшний день это – далеко не первая по вероятности угроза для власти.

На данный момент главная угроза захвата административных зданий – в Киеве, на Банковой и Грушевского, где "тренировки" в последние годы проходят регулярно. И несут эту угрозу не сепаратисты, а ультраправые радикалы – которые регулярно предупреждают, что "снесут власть", если она попробует выполнять "Минск-2".

Поэтому заявление главы МВД можно рассматривать как еще один намек на то, что Банковая все же задумалась о том, как выполнить требования Запада и при этом сохранить собственную власть.

И по большому счету, вполне реальным выглядит вариант, когда "спецназ без предупреждения и колебаний" расстреляет подобный бунт, представив его провокацией агентов Москвы. Вопрос только в том, если ли на самом деле у сегодняшней власти надежный спецназ, способный выполнить подобный приказ.

Поменяют ли победителя нацотбора на Евровидение по доносу?

На отборе Евровидения опять скандал

Однако для того, чтобы удержать контроль над страной в случае выполнения Минских соглашений, одного спецназа мало. Не менее важно сменить идеологические тренды.

А с этим пока все плохо, что показал очередной скандал с национальным отбором на Евровидение. Еще не забылась травля Maruv и последующий отказ ее конкурентов, хотя, по большому счету, никаких "преступлений" никто из них не совершал.

С тех пор вроде бы учли все, чтобы не допустить никакой "зрады". Но она все равно вылезла.

Alina Pash – солистка из "идеологически правильной" Западной Украины. Ну, может, не идеально "идеологически правильная" – все-таки Закарпатье, а не Галичина, – но все же и не подозрительный Харьков, где начинала музыкальную карьеру Maruv. И тем не менее, выяснилось, что Alina Pash побывала в Крыму после 2014 года.

Правда, Госпогранслужба предоставила документ о том, что пересечение админграницы с Крымом проходило со стороны Украины – то есть полностью законно. Однако даже после этого "Суспильне" отложило подписание контракта с певицей – потому что получило некий донос от "бдительных граждан", что документ от Госпогранслужбы – фальшивка.

На самом деле, неважно, как Alina Pash ездила в Крым и кто именно поедет на Евровидение – важно то, что в обществе по-прежнему нагнетается атмосфера, которая делает невозможным реальное достижение мира.

И если Зеленский однажды все же решится выполнить "Минск-2", то начать нужно будет с политической переориентации основных медиа-рупоров власти, риторика которых является одним из существенных факторов, мешающих достичь мира.

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