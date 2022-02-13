Организаторы Нацотбора на Евровидение-2022 проверили, как Алина Паш пересекала границу с Крымом. Государственная пограничная служба Украины дала ответ на запрос комитета, что при проверке нарушений не найдено. Алина Паш въехала через украинскую границу, так что ее не отстраняют от Евровидения.

Об этом сообщает документ Госпогранслужбы Украины, который опубликовал официальный Instagram-аккаунт Нацотбора на Евровидение-2022.

"Получены официальные доказательства пересечения артисткой Alina Pash границы с Крымом со стороны Украины. Правила Нацотбора артисткой не нарушены", - говорится в сообщении комитета Нацотбора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Eurovision (@eurovision.ua)

Ранее мы писали, что сети раскритиковали победу в Национальном отборе Евровидение-2022 Alina Pash, а Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, занявшей второе место, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования.

Также мы рассказали, что ведущий три раза перепутал баллы, оглашая результаты голосования в Нацотборе на Евровидение-2022.

Кроме того, мы информировали, что в финале Нацотбора на Евровидение у группы Cloudless три раза пропал звук.