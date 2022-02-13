Сети раскритиковали победу в Национальном отборе Евровидение-2022 Alina Pash, а Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, занявшей второе место, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования. В соцсетях также началась активная дискуссия касательно посещения певицей России и оккупированного Крыма.

В свою очередь Alina Pash сделала заявление на своей странице в Instagram.

Певица решила нарушить молчание и "попросила не верить желтой прессе, распространяющей о ней недостоверную информацию".

"Родные, мы это сделали! Спасибо каждому и каждому, кто верил и проголосовал, почувствовал и понял о чем песня Тіні забутих предків и как она нужна сейчас для всего украинского народа, для, не боюсь так сказать, но и всего Мира, я уверена!

Сила предков с нами и мы устоим, потому что наши корни глубоки и крепки.

Мне не изменить прошлое, но я хочу повлиять на будущее. Мне хочется сказать всему миру о Нас, о том, что Мы многие столетия являемся фронтиром, стеной и стражами Европы и Мира. Что мы одной рукой сеем, строим и растим поколение, а другой защищаем.

Имеем честь и вообще абсолютно все, чтобы и дальше быть независимой, свободной, прогрессивной, со своим мнением, культурой, традициями Украиной!

Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков относительно выступлений и путешествий в страну агрессора, я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины", — написала Паш.

Напомним, во время финала Национального отбора на Евровидение-2022 от Украины, которое прошло в формате телеконцерта на канале "UA:Перший", произошла путаница при оглашении результатов зрительского голосования.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение.