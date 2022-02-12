Сегодня, 12 февраля, станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2022 в Италии.

Финал Национального отбора проходит в формате телевизионного концерта. За право выступить на песенном шоу борются восемь артистов.

Они выступят в таком порядке:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Ведущими финала нацотбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а в тройке членов жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль. Победителем станет тот артист, который наберет больше всего баллов от жюри и телезрителей.

Прямая трансляция стартует в 18:30 в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ.

"Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж Нацотбора на Евровидение.

19:37 Четвертый финалист Barleben (в прошлом капитан СБУ, которого представили как участника военных действий) занял место певца Laud, которого дисквалифицировали накануне финала за нарушения условий участия в Нацотборе - выяснилось, что его песня ранее уже исполнялась.

Песню певца Barleben можно послушать тут:

19:27 Следующей на сцену выходит группа Our Atlantic, у которой все в ретро-стиле - и костюмы, и усы у всех членов коллектива, и даже съемка их выступления проходит в стиле ретро. Тина Кароль, комментируя выступление группы, назвала артистов "няшками".

19:18 Еще одно нововведение Нацотбора в этом году - участники после выступления сразу уходят со сцены в грин-рум и слушают комментарии жюри оттуда, не имея по факту возможности вступать с членами жюри в дискуссию.

19:12 Второй участник Нацотбора на Евровидение от Украины - Michael Soul, - появился на сцене с макияжем, в ярко-синем брючном костюме женского покроя с длинным шлейфом и корсете в стразах поверх него. У Кончиты Вурст (победителя Евровидения от Австрии прошлых лет) появился украинский артист-последователь.

Правда, не совсем украинский: певец - белорус, и не смог представить соседнюю страну на Евровидении, так как в этом году Беларусь не допустили к участию в шоу. Поэтому он пробует свои силы в Украине.

Песню Michael Soul можно послушать здесь:

А здесь выступление Кончиты Вурст:

18:55 Первое же выступление - и сразу первый конфуз. Во время выступления Cloudless три раза пропадал звук. Однако несмотря на технические неполадки, группа продолжила выступление. Им дадут шанс еще раз выступить на сцене.

18:50 Открывает финал Нацотбора выступление рок-группы Cloudless. Они уже пытались победить в Нацотборе в 2020-м году, но их "зарубил" низкий балл от Тины Кароль в жюри. Теперь они решили попытаться снова. Вот их конкурсная песня:

18:45 Ведущие объясняют правила финала Нацотбора. Победителя определят судьи шоу и зрители своим голосованием. Если два артиста получают одинаковое количество баллов, побеждает тот, кто получил больше баллов от телезрителей.

18:42 По прогнозам букмекеров, наибольшие шансы на победу у Алины Паш. Вот ее конкурсная песня:

18:37 На сцену Нацотобра вышли ведущие - Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Они представили всех финалистов, которые сражаются за право представлять Украину на престижном международном конкурсе.

18:30 Нацотбор на Евровидение начался! Шоу открывает выступление группы Go_A, которая представляла Украину на песенном конкурсе в прошлом году. Они исполняют ту же песню, с которой ездили от нашей страны на Евровидение, но в новой аранжировке.

18:20 Скоро стартует Национальный отбор на Евровидение. А пока предлагаем вспомнить, как голосовать за понравившихся участников.