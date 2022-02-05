В составе членов жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2022 будут 3 судьи: артистки Тина Кароль и Jamala, а также генпродюсер направления телевидения Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Им предстоит определить победителя из 8 исполнителей, которые прошли в финал Нацотбора.

Полный список членов жюри сегодня огласил Общественный вещатель "Суспильне".

Жюри и телезрители определяют по 50% итогов голосования. Половину баллов участники получают от судей, половину - от зрителей.

Финалисты Нацотбора уже определены. Они сразятся за право представлять Украину на Евровидении через неделю, в субботу, 12 февраля. Финал пройдёт в формате телеконцерта в прямом эфире на канале "UA:Перший".

Напомним, ранее мы писали о том, что между финалистами Национального отбора на Евровидение от Украины возник скандал из-за плагиата. Певица Алина Паш обвинила своего конкурента в финале Нацотбора - группу Kalush, - в том, что в своей щедривке они скопировали аранжировку ее песни.

Также мы сообщали, что финалиста Нацотбора - артиста LAUD - дисквалифицировали из восьмерки финалистов за нарушение правил.