Конкурс "Евровидение-2022" начнется 10 мая в Турине. На официальном сайте организаторы опубликовали список стран, которые примут в нем участие. В списке отсутствует Беларусь.

Об этом сообщает сайт организаторов "Eurovision-2022".

В конкурсе поборются: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Беларуси в списке нет. Ранее страна участвовала в международном песенном конкурсе с 2004 по 2019 год.

Также сообщается, что организаторы — Европейский вещательный союз (EBU) — приняли решение о приостановлении членства этой страны в конкурсе.

В 2021 году Беларусь планировала поехать на конкурс. Но в марте Европейский вещательный союз выступил с заявлением, в котором говорится что представленная Белтелерадиокомпанией песня "Я научу" группы "Галасы ЗМеста", высмеивающей местную оппозицию, не может участвовать в конкурсе.

Песню не допустили к участию и попросили переписать или заменить. Однако и новая песня не понравилась организаторам конкурса, в связи с чем страну отстранили от участия в конкурсе 2021 года.

Беларусь не примет участие в конкурсе "Евровидение-2022". Фото: организаторский сайт "Евровидение-2022"

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано расписание украинского отбора на песенный конкурс Евровидение 2022. Начало трансляций национального отбора должно состояться не позднее 12 февраля 2022 года, а описание и видео презентации художественного решения выступления исполнителя во время прямой трансляции песенного конкурса "Евровидение 2022" должны быть готовы 4 марта 2022 года.

Также мы писали, что фронтмен победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Maneskin Дамиано Давид признал, что больше всех исполнителей на конкурсе ему понравилось выступление Украины, которую представляла группа Go_A с песней "Шум".