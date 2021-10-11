Заявки на участие в Национальном отборе к песенному конкурсу "Евровидение-2022" будут приниматься до 24 октября 2021 года.

Об этом сообщается на странице "Евровидение-Украина" в социальной сети Facebook в понедельник, 11 октября.

Отмечается, что начало трансляций национального отбора должно состояться не позднее 12 февраля 2022 года, а описание и видео презентации художественного решения выступления исполнителя во время прямой трансляции песенного конкурса "Евровидение 2022" должны быть готовы 4 марта 2022 года.

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине на арене PalaOlimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая 2022 года, а финал состоится 14 мая.

Евровидение-Украина сообщила о национальном отборе на международный конкурс. Источник: Facebook/Евровидение-Украина

Ранее "Страна" сообщала, что в итальянском Турине состоится конкурс песни "Евровидение 2022 года". Государственная телекомпания RAI в ближайшее время объявит, что Турин опередил конкурентов из Милана, Болоньи, Римини и Пезаро на право проведения мероприятия.

Также мы информировали, что в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме выступила украинская группа Go_A c песней "Шум", мотивом которой послужила древняя украинская веснянка.