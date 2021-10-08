Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине.

Об этом сообщает итальянское информагентство Ansa в пятницу, 8 октября.

В итальянском Турине состоится конкурс песни "Евровидение 2022 года".

Государственная телекомпания RAI в ближайшее время объявит, что Турин опередил конкурентов из Милана, Болоньи, Римини и Пезаро на право проведения мероприятия.

Мероприятие проходит в Италии благодаря сенсационной победе группы "Манескин" в этом году.

Евровидение-2022 пройдет в Италии. Источник: ansa.it

Ранее "Страна" сообщала, что солист итальянской рок-группы Måneskin, которая одержала победу на Евровидении в этом году, Давид Дамиано, снялся в экстравагантном наряде. Фронтмен группы предстал в женском нижнем белье, чулках в сеточку и женских туфлях. Поклонники пишут, что в таком образе Давид появится в новом клипе на песню "I Wanna Be Your Slave".

Также мы писали, что фронтмен победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Maneskin Дамиано Давид признал, что больше всех исполнителей на конкурсе ему понравилось выступление Украины, которую представляла группа Go_A с песней "Шум".