Накануне финала Национального отбора на Евровидение в сети появилась информация, что в 2015 году одна из участниц, певица Алина Паш, посетила временно оккупированный Крым.

Также в соцсетях припоминают Алине Паш визиты в Москву в 2017 году. Снимок на Красной площади сама артистка публиковала в соцсетях, но потом удалила.

Скриншот исчезнувшего поста Алины Паш, опубликованный пользователем соцсети

Согласно правилам, в Нацотборе не могут участвовать артисты, выступавшие в России и Крыму.

На обвинения в адрес Алины Паш отреагировал Общественный вещатель. "Суспільне" уже провело проверку и не нашло нарушений в ее поездке, поскольку выступление состоялось на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Эти же данные Алина Паш указала в анкете перед участием в конкурсе.

Соответственно, Алина Паш не дисквалифицирована. Она выступит в финале и получит шанс побороться за первое место. Победитель национального отбора будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине (Италия).

В то же время пресс-служба вещателя подчеркнула: "Общественное вещание – не правоохранительный орган, так что проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного – просим предоставить их для подтверждения".

Сама Алина Паш также прокомментировала скандал. По словам артистки, она никогда не нарушала правила участия в Нацотборе. Другими словами, никогда не выступала на территории РФ или оккупированного Крыма и не пересекала границу Крыма со стороны России.

Соответствующее заявление она сделала на личной странице в Instagram.

"Конкурс "Евровидение" имеет сверхсильную энергетику, и мы с моей командой с огромным удовольствием поучаствуем в нем. Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не стала бы их нарушать, как и законы своей страны", – говорится в официальном ответе артистки.

Ответ Алины Паш на обвинения

Ранее певица уже попадала в неприятную ситуацию во время отбора. Алина Паш обвинила своего конкурента в финале Нацотбора - группу Kalush - в том, что в своей композиции та скопировала аранжировку ее песни.

Также на отборе случился еще один скандал: артиста LAUD исключили из восьмерки финалистов за нарушение правил.