Львовский суд оштрафовал блогера Александра Залиско за нарушение карантина на вечеринке, которую он устроил к своему дню рождения 27 ноября 2021 года в Доме ученых во Львове.

Об этом сообщает издание "Захид.Net" со ссылкой на комментарий судьи Олега Юркова, который рассматривал это дело.

"Заседание суда прошло 13 января. Обвиняемого Александра Залиско не было при рассмотрении дела. Его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа", - заявил львовский судья.

Напомним, что во Львове в День памяти Голодомора, 27 ноября, местные блогеры закатили громкую вечеринку с эротическим шоу Show bar, танцами и деликатесными угощениями.

Вечеринку устроили в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско в Доме ученых, памятнике архитектуры напротив нацуниверситета, где снимали "Трех мушкетеров".

Все это проходило в День памяти жертв Голодомора.

Ранее мы писали, что блогер-организатор "Голодной тусы" в день Голодомора попал в больницу с панкреатитом.

Кроме того, в этот же день, накануне госпитализации блогера, во Львове умер директор Дома ученых Роман Славитич, где прошла скандальная "Голодная туса" блогеров.

Также "Страна" сообщала, что после скандальной вечеринки блогеров Дом ученых во Львове закрыли.