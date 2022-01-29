В Сети обсуждают скандал с Веркой Сердючкой и песней о Бандере.

Андрей Данилко, выступая на "Дизель-шоу" внезапном запел националистическую песню "Батько наш Бандера". Причем непонятно было, вкладывал ли он в это какой-то юмористический подтекст. Хотя само по себе видео как Сердючка, а также юноши в костюмах зайчиков поют песни про Бандеру смотрится скорее комически, чем героически.

Впрочем, в такие тонкости многие не вникали и восприняли исполнение песни про Бандеру от "Сердючки" как выражение некоей политической позиции.

И это стало неожиданностью, поскольку раньше артист всегда проявлял умеренную позицию в политических вопросах и сам был мишенью нападок националистов.

И хотя Данилко уже заявил, что не вкладывал политический подтекст в выступление, которое заметили спустя несколько месяцев, в соцсетях многие пишут, что разочарованы.

Разбирались, что об этом говорит Андрей Данилко и заявляют в сети.

Как Сердючка спела про Бандеру

Строчки из украинской патриотической песни "Батько наш Бандера" Верка Сердючка (Андрей Данилко) спела на концерте юмористической программы "Дизель Шоу". Соответствующее видео есть на сайте программы.

К артисту на сцене подошла девочка. Вручила цветы и обняла.

- Захотела к маме? А почему захотела к маме? Тогда я спою тебе, - сказал Данилко в образе Сердючки и запел: "Батько наш - Бандера. Україна - мати. Ми за Україну будем воювати". Его поддержала подпевка, а зрители зааплодировали.

"Будьте в новом году здоровы и счастливы", - завершил номер артист. Всего на концерте Данилко тогда исполнил три песни.

Позже Андрей Данилко прокомментировал "Стране" это выступление. По его словам, "Бандера" на сцене "Дизель шоу" - это была импровизация, а не постановочный номер. Кроме того, сама программа было записана несколько месяцев назад, когда в TikTok набирал обороты флешмоб с этой песней.

"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того", - заявил Данилко.

Он сказал, что не вкладывал в исполнение песни "Батько наш Бандера" политический или военный подтекст.

"Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. Так как у людей сейчас нет информационного повода и люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше", - сказал артист..

Он добавил, что не следил за обсуждением его выступления.

"Я от вас узнал о том, что оказывается, из-за этого уже развивается какой-то скандал. Скандалы делает кто-то, кому это надо. Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального. На тот момент, когда была съемка, это просто была популярная песня. И она лежала-лежала в интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот - все посмеялись", - резюмировал Андрей Данилко.

"Устроили 37-й год". Что раньше заявлял артист об идеологической травле

Ранее Данилко проявлял умеренную позицию в политических вопросах и призывал не разжигать ненависть. Так что исполнение песни о Бандере стало неожиданностью для многих.

Не раз он заступался за российских артистов. К примеру просил разрешить въезд на "Евровидение", которое в 2017 году проходило в Киеве, участнице от России Юлии Самойловой.

"Мне кажется, политикам нужно отнестись к этому случаю с точки зрения человечности, быть снисходительнее и добрее... Вот серьезно - какую угрозу она представляет для Украины? Да, участвовала на фестивале для людей с ограниченными возможностями в Крыму. Но Самойлова в этом случае - артист-исполнитель, которую пригласили выступить перед такими же людьми, как она сама" - заявлял Данилко.

Он не одобрял травлю украинских артистов за гастроли в России. По его мнению, исполнители, критикующие украинских певцов и певиц из-за турне по РФ - просто завидуют из-за собственной невостребованности.

Также Данилко говорил, что не одобряет запрета российских фильмов в Украине: "Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?"

Во время скандального нацотбора на Евровидение в 2019 году он заступился за дуэт Anna Maria - певиц, которых затравили за то, что они не ответили на вопрос "Чей Крым?". Данилко, заседавший в жюри, высказал особое мнение, которое шло вразрез с заявлениями других судей - Джамалы и Сергея Притулы.

"Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", - заявил Данилко после скандала.

"Но то, что испортили праздник, испортили финал и устроили 37-й год - это не просто ужасно. Их счастье, что я не устроил там переворот. Пытался как-то спасти ситуацию", - добавил он.

А так он комментировал атаки радикалов, которые срывали концерты украинских звезд.

"Я против таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам Ани Лорак – не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт – у нее вырывают цветы, топчут их. И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. И у меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?" - говорил Данилко.

Самому артисту также доставалось за выступления в России. В 2018 году в сети появилось видео, как во время вечеринки в Сочи под песни Сердючки танцует жена российского премьера Медведева. После чего его менеджер объяснил, что Верка Сердючка не гастролирует по России, а в Сочи была приглашена в частном порядке по личному приглашению Игоря Крутого на вечеринку по случаю открытия фестиваля "Новая волна".

Кстати, Данилко травил известный радикал Сергей Стерненко. В прошлом году он обвинил артиста в выступлении в России.

"Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов. Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, паясничал вчера в Сочи. Сам Данилко это не афиширует, но его спалили фанаты", - написал Стерненко и опубликовал якобы фото с этого концерта.

Но раздуть пожар не удалось. У Данилко ответили, что это фейк, и Стерненко удалил пост.

То есть, учитывая весь этот бэкграунд, многие, конечно, не ожидали, что Андрей Данилко начнет популяризировать спорные речевки националистов.

"Переломный для Сердючки момент". Что пишут в соцсетях

В Сети юмора Сердючки многие не поняли.

"Что качественно отличало Андрея Данилка от колхозно-рагульной украинской попсы, так это то, что он не вписывался в какое то политическое дерьмо. Заниматься адекватную, спокойную позицию. Все понимал он, все понимали его. Проскакать под Бандеру - значит занять одну из сторон, явно не близкую по ментальности Андрею. Не знаю - что подтолкнуло к этому шагу- массовый психоз и хайп, просто в голову стрельнуло или алкогольный шарм, но это переломный для Сердючки момент.

Новых поклонников может и не прибавится, а вот миллионы прежних - откажутся навсегда.

Всегда считал и считаю Данилко гением…

Мое глубочайшее разочарование!" - написал телеведущий Ростислав Сухачев.

"Верка Сердючка спела на русскоязычном дизель шоу (которое ещё и продают федеральным каналам РФ, запрещенным в Украине) хайповую песню про Бандеру. Отлично я считаю. Теперь Бандера у многих будет ассоциироваться не только с нацистами, но и травести. Та й такэ" - написал телеведущий Макс Назаров.

"Украинский певец Андрей Данилко в глумливом образе Верки Сердючки выступил на концерте юмористической программы "Дизель Шоу", где удивил зрителей неожиданным жалким репертуаром. Хороший артист вдруг затянул "Батько наш – Бандера".

Мужик, переодетый в бабу, символизирующую весь кич нашей жизни с серьезным выражением накрашенного лица, поет: "Ми за Україну будем воювати". И сразу же вопрос возникает: кто мы? Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было?

Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти? Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?

Если бы артист и мужик Андрей Данилко хотел высказать свою гражданскую позицию, как теперь пытаются это представить его пиарщики, то, на мой взгляд Данилко без всякого грима мог бы сделать заявление. И это было бы заявление серьезного взрослого человека. А так – получилась очередная халтурка, безвкусица, дешёвка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы. Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране" - написал депутат одесского горсовета Виталий Саутенков.

"Как падают звёзды..." - прокомментировала журналист Елена Скидан.