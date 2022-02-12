В субботу, 12 февраля, в эфире "Суспильного" проходит финал Национального отбора на Евровидение-2022 от Украины. За право представлять нашу страну на престижном международном конкурсе борются восемь финалистов.

Открыла финал Нацотбора рок-группа Cloudless с песней All be alright.

И первое же выступление в финале Нацотбора обернулось "конфузом". Во время выступления первого финалиста Cloudless три раза пропадал звук.

Однако несмотря на технические неполадки, группа продолжила выступление. Им дадут шанс еще раз выступить на сцене после того, как покажут себя остальные семеро финалистов.

Жюри же отказалось комментировать и оценивать это выступление Cloudless из-за технических проблем со звуком.

Послушать конкурсную песню Cloudless можно здесь:

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение от Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что вокруг Нацотбора возник скандал из-за одной из финалисток Алины Паш.