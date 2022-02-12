Определился победитель Национального отбора на Евровидение-2022 от Украины.

Финал Нацотбора в этом году прошел в формате телеконцерта в эфире Общественного вещателя "Суспильне". За право представлять Украину на престижном международном песенном конкурсе боролись восемь финалистов.

По итогам голосования телезрителей и баллов от членов жюри в Нацотборе победила певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков". Ее выступление в финале Нацотбора поразило членов жюри - они присудили ей максимально возможное количество баллов (8). От телезрителей певица получила 7 балов из 8 возможных.

Видео выступления Алины Паш в финале Национального отбора на Евровидение-2022 можно посмотреть здесь:

В этом году Евровидение-2022 пройдет в итальянском городе Турине благодаря победе в этом шоу рок-группы Måneskin.

66-й песенный конкурс Евровидение на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал — 14 мая.

В конкурсе своих участников представит 41 страна, в конкурс вернулись Армения, которая не участвовала в нем в 2021 году, и Черногория, которая пропустила два конкурса. В то же время Беларусь, которая была дисквалифицирована в прошлом году, не сможет участвовать в Евровидении-2022.

Согласно жеребьевке, артист от Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию Национального отбора на Евровидение-2022.

Также "Страна" сообщала, что между финалистами Нацотбора возник скандал из-за обвинений в плагиате, а одного из фаворитов дисквалифицировали.